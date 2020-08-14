Казань, , 16:12 — REGNUM Ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартовала в Татарии. Об этом 14 августа информирует пресс-служба духовного управления мусульман РТ.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Организаторы — фонд «Закят» закупят на собранные средства канцтовары, наборы для уроков труда, тетради и другие необходимые принадлежности. Жители республики могут присоединиться к сбору средств для покупки школьных принадлежностей малоимущим, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в целях поддержки малообеспеченных и многодетных семей в Пензенской области пройдет традиционная региональная акция «Собери ребенка в школу».

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