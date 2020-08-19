Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM Жители Невского и Центрального районов Санкт-Петербурга пожаловались в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора на то, что в многоквартирных домах их соседи держат потенциально опасных диких животных. Была начата проверка.

В ходе нее подтвердилось, что в Невском районе в квартире содержатся две особи рыси обыкновенной. Хозяйка квартиры ежедневно выводит их выгуливает, что и заметили неравнодушные сограждане, обеспокоенные соседством с хищниками.

А в Центральном районе города в квартире обнаружились лиса, щенки лис и змеи.

«Государственный инспектор уже вручил уведомления владельцам диких животных о проведении внеплановых проверок и запросил документы, которые бы подтверждали законность их содержания в домашних условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили 19 августа в надзорном ведомстве.

В Росприроднадзоре напомнили, что с 1 января 2020 года утвержден перечень диких животных, запрещенных к содержанию или использованию в условиях неволи. Дикие животные, приобретенные гражданами до 1 января 2020 года могут находиться у владельцев при условии обсечения должных условий содержания до момента наступления естественной смерти.