Пенза, , 13:26 — REGNUM В образовательные учреждения к началу нового учебного года поступят более 55 тыс. дневников школьника Пензенской области. Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 7,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

На бесплатной основе «Дневник школьника Пензенской области» вручают ученикам со второго по пятый классы. В 2020 году дневник посвятили волонтерству. Первая четверть приурочена волонтерам-экологам, вторая — волонтерам добра, третья — волонтерам спорта, четвертая познакомит с волонтерами культуры.

Впервые подобные дневники стали выдавать с 1 сентября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в школах Пензенской области в новом учебном году будет обучаться 130 731 ученик, это почти на три тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году. В первый класс отправятся 13 957 бывших детсадовцев, а завершающий учебный год начнется для 5790 одиннадцатиклассников.

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