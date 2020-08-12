Пенза, , 12:07 — REGNUM В школах Пензенской области в новом учебном году будет обучаться 130 731 ученик, это почти на три тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году. В первый класс отправятся 13 957 бывших детсадовцев, а завершающий учебный год начнется для 5790 одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба областного минобразования.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в регионе 73% образовательных организаций прошли приемку, основной период которой завершится 17 августа. В новом учебном году откроют двери две школы в микрорайоне Арбеково на 800 и 1100 мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, образовательные учреждения Пензенской области проходят оценку готовности к новому учебному году. Всего предстоит проверить 647 юрлиц, осуществляющих образовательную деятельность. Полностью приемка объектов завершена в Белинском, Никольском, Камешкирском и Пачелмском районах.

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