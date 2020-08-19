Пенза, , 13:25 — REGNUM С начала пандемии в Пензенской области сняли с коронавирусного учета 27 177 человек. В настоящее время медики продолжают наблюдение за 3437 жителями региона.

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По состоянию на 19 августа в лабораториях проведено более 230 тыс. исследований на COVID-19, обследовано свыше 218,5 тыс. человек. Среди вновь выявленных инфицированных за последние сутки есть двое детей в возрасте шести и 11-ти лет. Наибольшее количество заболевших за последние 24 часа зарегистрировали в Пензе — 33 человека из 49 новых выявленных. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по информации на 19 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7448 человек.

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