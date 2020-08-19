Пенза, , 11:29 — REGNUM В Пензенской области по информации на 19 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7448 человек. За сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 49 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровели 7093 пензенца, за сутки — 45 пациентов. С момента наблюдения скончались 99 человек. Еще об одном смертельном случае стало известно за последние сутки. Врачам не удалось спасти 65-летнюю женщину, имевшую хронические заболевания, осложнявшие лечение — ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных артерий, артериальная гипертензия, ожирение. О погибшей проинформировала руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенскую область поступила первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в количестве 32 штук. До середины сентября в регион поступят еще 145 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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