Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу ведут доследственную проверку в связи с трагической гибелью 16-летней девушки на станции метро «Проспект Большевиков» днем 18 августа. Следствие просит связаться с ним возможных очевидцев случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, падение человека на пути произошло во вторник в 15:05 на четвертой линии подземки. Из-за этого движение по «оранжевой» ветке временно осуществлялось в сокращенном режиме, чтобы оперслужбы смогли извлечь тело.

По данным СМИ, студентка колледжа вышла из вагона на платформу, где ей стало плохо, после чего девушка упала на рельсы и получила тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу просит очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями об этом происшествии, позвонить следователю по телефону 8−911−943−04−64.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснения всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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