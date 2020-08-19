Москва, , 11:30 — REGNUM В Москве задержана гражданская активистка Анна Кречетову, которая участвовала в акции против насилия со стороны правоохранительных органов в ходе протестных акций несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на саму Кречетову.

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Вдова активиста Сергея Мохнаткина уточнила, что её задержали возле посольства Белоруссии в Москве и доставили в отдел полиции по Басманному району.

О том, в каком правонарушении её обвиняют, не сообщалось. По словам Кречетовой, полицейские хотят отобрать у нее телефон.

Позднее стало известно, что Кречетову отпустили из отдела полиции, взяв с неё объяснительную записку и обязав явкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые митинги протеста против итогов голосования на президентских выборах в Белоруссии, в ходе которых уверенную победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко, начались в стране с 9 августа. Они быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Ведущие предприятия страны объявили забастовки и выдвинули целый ряд политических требований.