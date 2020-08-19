Брянск, , 11:08 — REGNUM За прошедшие сутки 20 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Лаборатории исследовали 836 тестов, сообщили 19 августа в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области зарегистрировано 7889 положительных тестов на коронавирус. В целом было проведено 127 402 исследований.

За сутки выписаны 33 пациента, всего выздоровевших в регионе — 6406 человек.