Пенза, , 11:47 — REGNUM В Пензенскую область поступила первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в количестве 32 штук, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Медицинские организации оборудуют новой техникой для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Поступившие аппараты установят в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко — 17 штук, в клиническую больницу № 4 направят семь аппаратов, в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи — три прибора, в госпиталь для ветеранов войн — пять аппаратов ИВЛ. Ожидается, что до середины сентября в регион поступят еще 145 аппаратов искусственной вентиляции легких.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по оперативной информации на 18 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7399 человек.

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