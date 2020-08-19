Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Карантин, введенный в муниципалитете Местия региона Сванетия в Грузии, может быть снят в большинстве населенных пунктов 21 августа, а не 7 сентября, как заявлялось ранее. Объявление об этом 18 августа было размещено на странице местной администрации в Facebook.

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Сообщается, что медики в районе сделали 3509 ПЦР-тестов, коронавирус был выявлен у 33 человек. Все они проживают в Местии и селе Ленджери. В связи с этим карантин сохранится только в этих двух пунктах. В остальных сёлах и деревнях, если ничего не произойдет, можно будет снимать ограничения.

«Исходя из того, что первые 12 дней карантинного периода истекают 21 августа, эти результаты дают возможность открыть с 21 августа все административные единицы, кроме Местии и Ленджери», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что между двумя населенными пунктами, остающимися на карантине, будет разрешено возобновить сообщение.

Напомним, карантин в муниципалитете Местия был введен 10 августа. Там выявили за сутки 17 человек, заразившихся коронавирусом. В общей сложности в зону изоляции попали 17 населенных пунктов. Жителям было запрещено покидать район и перемещаться по нему.

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