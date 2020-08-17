Чемальский район, Алтай, , 06:24 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 15 августа скончалась жительница Чемальского района.

У 49-летней женщины заражение коронавирусом подтвердили 7 августа. Также у неё диагностировали вирусную пневмонию.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 10 летальных случаев у пациентов с COVID-19, восемь из них — от COVID-19, два — от иных причин», — отметили в штабе.

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