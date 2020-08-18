Варшава, , 18:08 — REGNUM Об своей отставке сообщил 18 августа журналистам польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

Шумовский «Сегодня я подаю в отставку с поста министра здравоохранения».

Чиновник добавил, что, несмотря на отставку, остаётся депутатом Сейма. Он напомнил, что ещё зимой, в феврале, предупреждал премьер-министра страны о планах покинуть пост главы минздрава.

По его словам, он собирается вернуться к медицинской практике — «лечить людей».

Напомним, ранее о своём намерении уйти в отставку заявил заместитель польского министра здравоохранения Януш Чешинский.