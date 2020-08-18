Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM Дошкольные учреждение Свердловской области продолжат работу с 50-процентной нагрузкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Ранее в штабе при анонсе указа и. о. губернатора Алексея Орлова сообщали: «На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам». Однако в опубликованной версии указа нет такого пункта.

«Мы решили еще на какой-то период сохранять их загрузку в пределах 50 процентов», — цитирует штаб областного министра образования Юрия Биктуганова.

Запрет на 100-процентную наполняемость сохранят, чтобы учреждения успели подготовиться к работе к новым условиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что детским садам позволят развернуться на полную мощность к 1 сентября 2020 года.

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