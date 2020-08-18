Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Все студенты в Грузии, которые задолжали за обучение, смогут продолжить учебу в будущем семестре. Это, как передает «Общественное телевидение», 18 августа пообещала заместитель министра образования страны Нуну Мицкевич.

По данным журналистов, чиновница вышла к студентам, которые проводили митинг возле здания минобразования в Тбилиси. Участники акции заявили, что многие не смогли заплатить за обучение из-за экономического кризиса, вызванного пандемией.

«Конечно, в осеннем семестре право на продолжение учебы будут иметь все студенты. Мы будем работать над схемами отсрочки с университетами, и они будут допущены, но договоримся, что главное — это академическая успеваемость, и мы заботимся о качестве высшего образования», — сказала Мицкевич.

Заместитель министра, как сообщается, заверила, что ведомство ведет диалог со всеми вузами страны и ректорам университетов рекомендовано предоставить отсрочки по оплате за учебу. Студенты отметили, что министр говорила о проблемах «в общем», но выразили надежду, что обещание будет исполнено.

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