Белгород, 18 августа 2020, 15:34 — REGNUM Новый вид поощрения ввели в пандоматах Белгорода. Сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки, горожане могут получить скидку на разливную воду, сообщили 18 августа в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Проект запустили ООО «Центр экологической безопасности» и ГК «Пандомат» при участии регионального департамента экономического развития в рамках программы «Белгородская область — против пластика». При сдаче не менее 15 бутылок или банок в любые пандоматы белгородцы получат скидку на покупку питьевой воды в бюветах ООО ТД «Хрусталь Белогорья». Сейчас купоны будут соответствовать 7% скидки, в дальнейшем систему обещают совершенствовать в зависимости от спроса.
С января 2020 года при сдаче тары в пандомат горожанам предлагают купоны на экологическую продукцию в одном из магазинов бытовой химии.