Белгород, , 15:34 — REGNUM Новый вид поощрения ввели в пандоматах Белгорода. Сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки, горожане могут получить скидку на разливную воду, сообщили 18 августа в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Проект запустили ООО «Центр экологической безопасности» и ГК «Пандомат» при участии регионального департамента экономического развития в рамках программы «Белгородская область — против пластика». При сдаче не менее 15 бутылок или банок в любые пандоматы белгородцы получат скидку на покупку питьевой воды в бюветах ООО ТД «Хрусталь Белогорья». Сейчас купоны будут соответствовать 7% скидки, в дальнейшем систему обещают совершенствовать в зависимости от спроса.

«За полтора года в вендинговые аппараты по приёму пластиковой и алюминиевой тары белгородцами сдано рекордное количество алюминиевой и пластикой тары — 6,2 т (пять тонн пластика и 1,2 т алюминия). Вырученные средства поступают на счет БРОО «Cвятое Белогорье против детского рака». Благодаря этому уже 19 детей с онкологическими заболеваниями получили адресную помощь: направлены на обследование в Москву, получили возможность проживания там во время диагностического обследования», — рассказал генеральный директор ООО «ЦЭБ» Леонид Белоковаленко.

С января 2020 года при сдаче тары в пандомат горожанам предлагают купоны на экологическую продукцию в одном из магазинов бытовой химии.