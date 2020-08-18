Москва, , 14:05 — REGNUM Больше всего жителей России в том регионе, где они проживают, беспокоит многонациональность — много приезжих и мигрантов (30%). Такие данные опроса представил «Левада-центр».

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Среди главных проблем в своем регионе граждане назвали автомобильные пробки (27%), рост цен на продукты, лекарства и ЖКХ (27%), загрязнение экологии (17%), нехватку врачей (13% и плохие дороги (12%).

Также жителей регионов РФ волнует безработица (11%), отсутствие или высокие цены на парковки (9%), низкие зарплаты и пенсии (9%), коррупция и бюрократизм в их населенном пункте (9%). Никакие проблемы не беспокоят 14% опрошенных.

Опрос проведен 18−25 июля 2020 года. Опрошены 508 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 6,6%

Как сообщало ИА REGNUM, главные проблемы, которые больше всего волнуют жителей регионов России — низкий уровень зарплат (45%) и высокие цены на услуги ЖКХ (45%).

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