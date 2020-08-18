Ташкент, , 11:58 — REGNUM Лаборатории Узбекистана за минувшие сутки выявили 398 случаев заражения коронавирусом — общее число заразившихся достигло 36 100, сообщили 18 августа в министерстве здравоохранения республики.

Выздоровели 31 580 человек, или 87% пациентов с COVID-19. В больницах республики остаются 4280 человек, в том числе 593 — в тяжелом состоянии, 178 — в критическом. Скончались 240 человек.

По состоянию на 23:30 (21:30 мск) 17 августа в Ташкенте выявили 21 791 случай заражения коронавирусом, в Ташкентской области — 5627 человек, Самаркандской области — 1497 пациентов.

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