Пенза, , 11:24 — REGNUM В Пензенской области по информации на 18 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7399 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получил еще 51 житель региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели 7048 пензенцев, за сутки — 66 пациентов. С момента наблюдения скончались 98 человек. Еще об одном смертельном случае стало известно за последние сутки. Врачам не удалось спасти 67-летнюю женщину, имевшую хронические заболевания, осложнявшие лечение — артериальная гипертензия, диффузно-токсический зоб, хронический индуративный панкреатит, липоматоз поджелудочной железы, ожирение 3 ст. О погибшей проинформировала руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, организация учебного процесса в школах Пензенской области будет обеспечена с соблюдением санитарных требований и норм. Для профилактики заболеваний новой коронавирусной инфекцией из регионального и муниципальных бюджетов выделяется свыше 21 млн рублей.

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