Пенза, , 16:17 — REGNUM Организация учебного процесса в школах Пензенской области будет обеспечена с соблюдением санитарных требований и норм. Для профилактики заболеваний новой коронавирусной инфекцией из регионального и муниципальных бюджетов выделяется свыше 21 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

На эти средства образовательные учреждения должны приобрести термометры, антисептики и дезинфицирующие средства, приборы для обеззараживания воздуха. При этом сборы с родителей недопустимы. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

На сегодняшний день к приему детей полностью готовы учебные заведения Пензы и Заречного, Башмаковского, Белинского, Иссинского, Каменского, Каменского, Камешкирского, Кузнецкого, Лопатинского, Никольского, Пачелмского, Пензенского и Шемышейского районов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, заявления на получение субсидии для приобретения дезинфицирующих средств и возобновления деятельности подали 2235 индивидуальных предпринимателей и организаций Пензенской области. Из них помощь уже получили 2218 предприятий на общую сумму 78,1 млн рублей.

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