Баунтовский район, Бурятия, , 10:49 — REGNUM На севере Бурятии ожидают первые заморозки. По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа местами по Баунтовскому району столбик термометра ночью опустится до — 2 градусов. При этом днём температура будет достигать 24−29 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По республике ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Утром при прояснении туманы. Скорость восточного ветра в отдельных районах будет достигать 14 метров в секунду.

«20 августа по республике: ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, днем с переходом на западный 5−10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью 10−15, местами 2−7, днем 25−30, местами 19−24 тепла», — отметили в центре.

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