Катангский район, , 10:44 — REGNUM Метеорологи предупредили жителей ряда районов Иркутской области о наступлении заморозков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По данным Иркутского гидрометцентра, 15 августа местами в Катангском районе, 16−17 августа местами в северных и верхнеленских районах температура опустится до 0… — 2 градусов.

«Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой», — отметили в управлении.

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