Новосибирск, , 10:29 — REGNUM Авиакомпании, которые летают из новосибирского аэропорта «Толмачёво», сообщили о своей готовности к незамедлительному возобновлению международных рейсов из столицы Сибири. Об этом на совещании с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич.

Напомним, накануне, 17 августа, Анна Попова с рабочей поездкой побывала в Новосибирской области.

На совещании, в котором также участвовали губернатор области Андрей Травников, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Александр Щербатов и руководители новосибирских министерств, обсуждалась готовность новосибирского аэропорта к возобновлению международного авиасообщения.

По словам Евгения Янкилевича, сейчас «Толмачёво» обеспечивает организацию работы по вывозу граждан России из иностранных государств и иностранных граждан с территории РФ по разовым разрешениям с соблюдением требований, методических указаний и рекомендаций Министерства транспорта РФ и Роспотребнадзора.

«Базовый авиаперевозчик аэропорта Толмачёво S7 Airlines и другие авиакомпании выражают готовность к незамедлительному возобновлению международных рейсов из Новосибирска в случае положительного решения о разрешении полётов из аэропорта Толмачёво», — сказалЯнкилевич.