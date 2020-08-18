Анадырь, , 10:32 — REGNUM На Чукотке все школы готовы к началу учебного года в традиционном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в департаменте образования и науки округа на запрос ИА REGNUM.

Читайте также: На бесплатное питание младшеклассников Чукотка получит более 34 млн рублей

Для выполнения рекомендаций выделено три млн рублей из окружного и муниципального бюджетов.

При входе в школу медицинский работник, администратор и дежурный учитель будут всем измерять бесконтактно температуру. Потоки разделят и скученности учеников не будут.

Сокращение учащихся в классах проводить не будут — кабинетов достаточно. Учебный процес планируют проводить в одну смену.

Проведение лабораторных работ останется также в специальных кабинетах по химии, физике и информатике.

Бесплатным горячим питаем более 10 лет обеспечивают детей в садах и школах сёл округа, и интернатов, а также студентов техникумов и колледжей.

В этом году на организацию бесплатного горячего питания в региональном бюджете предусмотрено 626 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка получит из федерального бюджета более 34 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов.