Анадырь, , 07:34 — REGNUM Чукотка получит из федерального бюджета более 34 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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До начала учебного года школы округа получат 34 159 400 рублей.

При этом губернатор Роман Копин напомнил, на Чукотке младшеклассники бесплатно обедают уже 12 лет. В этом году на организацию бесплатного горячего питания в региональном бюджете предусмотрено 626 млн рублей.

«Сейчас на Чукотке во всех общеобразовательных учреждениях для учащихся 1−11 классов сформированы комфортные условия для обучения. Мы заботимся о детях и следим за тем, чтобы горячие завтраки были качественным. Для этого в 41 школе создана вся необходимая инфраструктура. Причём родители могут сами контролировать детское меню», — пояснил глава округа.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине более 35 тыс. учеников начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах.

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