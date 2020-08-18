Москва, , 09:58 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 32,9 млн. Об этом 18 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 17.08.2020 проведено 32 968 759 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 184 тысячи анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, уточняется, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 225 759 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 1155 человек.