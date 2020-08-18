Саратов, , 09:14 — REGNUM В Саратовской области по информации на 18 августа коронавирус подтвержден у 11 116 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 98 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6949 человек, за сутки — 158 пациентов. С момента наблюдения скончались 66 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших — 22 человека из числа контактных, в 76 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего инфицированных в возрастной группе старше 60 лет — 30 человек, шестеро — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 315,8 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,7 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, медицинские учреждения Саратовской области получат из федерального бюджета дополнительное финансирование. Для саратовских больниц направят более 362 млн рублей. Эти средства позволят компенсировать расходы медучреждений.

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