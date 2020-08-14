Саратов, , 14:30 — REGNUM Медицинские учреждения Саратовской области получат из федерального бюджета дополнительное финансирование. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Для саратовских больниц направят более 362 млн рублей. Эти средства позволят компенсировать расходы медучреждений. В сообщении кабинета министров РФ говорится, что из-за коронавируса объемы оказываемой помощи и лечения заметно выросли, поэтому потребовались дополнительные средства.

Всего из резервного фонда правительства РФ медучреждения страны получат 47,5 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, результат неэффективного управления медицинскими учреждениями Саратовской области или их неэффективные затраты требуют досконального разбирательства. В связи с этим в системе здравоохранения области проводят масштабные проверки.

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