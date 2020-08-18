Владивосток, , 08:43 — REGNUM В Приморье возобновляют работу кинозалы, театры при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: дезинфекция помещений, использование СИЗ посетителями и персоналом, «социальная дистанция», наличие отдельного входа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Максимальное количество посетителей на один сеанс не может превышать 50% от общей вместимости зала. Контролировать число гостей будут сотрудники и служба безопасности.

Зрителей рассаживать будут в шахматном порядке, а кафе и бары внутри зон обслуживания смогут работать только навынос.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае руководители семи кинотеатров написали губернатору открытое письмо с просьбой дать разрешение на открытие кинозалов для зрителей.