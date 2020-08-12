Красноярск, , 09:23 — REGNUM В Красноярском крае руководители семи кинотеатров написали губернатору Александру Уссу открытое письмо с просьбой дать разрешение на открытие кинозалов для зрителей. Об этом со ссылкой на распространённый кинопрокатчиками документ 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В письме, подписанном директорами красноярских кинотеатров «Луч», «Киномакс», «Мори Синема», «Синема Парк» и «Эпицентр», а также ачинского «Эдема» и железногорского «Космоса», губернатора Красноярского края просят «разрешить возобновление деятельности по показу кинофильмов, чётко обозначив дату открытия кинотеатров в регионе».

Кинопрокатчики отмечают, что из всего существующего бизнеса в крае «не открытыми остаются только несколько отраслей, в том числе кинотеатры». И работающие в сфере кинопоказа компании из-за вынужденного почти пятимесячного простоя «находятся в катастрофическом положении».

Подчеркнув, что в ряде регионов РФ кинотеатры в соответствии с рекомендациями Министерства культуры возобновили работу ещё с 15 июля или 1 августа, красноярские прокатчики заявили, что в настоящее время при поддержке Фонда Кино проводится рекламная кампания по привлечению зрителей на новые российские фильмы. И если не удастся своевременно возобновить работу кинозалов — в связи с накопившимися задолженностями и официальными претензиями «существует риск отключения кинотеатров от водоснабжения, электричества», а также неполучения новых фильмов для показа.

Руководители кинотеатров, в своё очередь, обязуются соблюдать все профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором и Министерством культуры РФ, а также разработанные Ассоциацией владельцев кинотеатров единые стандарты безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 августа Красноярский край переходит ко второму этапу ослабления «коронавирусных» ограничений. Возобновится работа школ, детсадов, техникумов, колледжей, кружков и секций, библиотек и музеев. Смогут начать работать организации розничной торговли непродовольственными товарами.

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