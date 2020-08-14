Южно-Сахалинск, , 09:16 — REGNUM На Сахалине более 35 тыс. учеников начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Бесплатные горячие обеды будут получать все учащиеся начальных классов, дети из многодетных, малоимущих и находящихся в социально-опасном положении семей, представители коренных малочисленных народов Севера.

С этого учебного года по поручению губернатора Валерия Лимаренко горячим питанием за счёт бюджетных средств обеспечиваются все школьники из многодетных семей. А ученики второй смены вместо завтрака будут получать полноценный горячий обед.

На обеспечение питанием и молоком островных школьников в 2020 году из областного и федерального бюджетов выделено свыше 605 млн рублей. Это на 20% больше, чем в 2019. Почти 120 млн рублей в этом году выделили на ремонт пищеблоков, а также на поставку и монтаж технологического оборудования для них.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту РФ Владимиру Путину доложили, что четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов. В их числе Сахалинская область.

Ранее Путин поручал всем регионам обеспечить бесплатное питание младшеклассников.