Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран, включая Россию, сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook 18 августа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Большая часть жалоб пользователей, около 35%, связана с невозможностью войти в аккаунт, около 33% пользователей не могут просматривать новостную ленту, ещё 31% сообщают о полном отключении социальной сети.

Наибольшее число жалоб поступает от пользователей в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Греции, Великобритании и Нидерландов. В России незначительные неполадки в работе наблюдаются главным образом у жителей Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, социальная сеть Facebook смогла устранить неисправность, которая привела к масштабному сбою в работе мобильных устройств от корпорации Apple по всему миру. Напомним, что в результате сбоя в работе приложений для операционной системы iOS на мобильных устройствах Apple, в частности iPhone и iPad, некоторые приложения просто вылетали через несколько секунд после запуска.

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