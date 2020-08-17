Бишкек, , 16:48 — REGNUM Киргизия занимает 53-е место среди 215 стран мира по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. В республике зафиксировано почти 42 тысячи пациентов, у которых подтвердился диагноз «COVID-19», передает «Worldometers».

Среди стран Туркестанского региона по этому показателю лидирует Казахстан, который расположился на 26-м месте со 103 тысячами заболевших.

В Узбекистане, который в мировом рейтинге оказался на 58-й строчке, зарегистрировано 35,5 тысячи случаев коронавируса.

А в Таджикистане, согласно официальной статистике, выявлено чуть больше 8 тысяч пациентов с COVID-19. Он располагается на 93-м месте.

Туркмения в рейтинг не вошла, поскольку ее власти до сих пор утверждают, что в стране якобы не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.