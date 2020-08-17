Москва, , 15:00 — REGNUM У сотрудников школ и учащихся в новом учебном году будут проверять температуру. Об этом 17 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

«В новом учебном году у всех обучающихся и сотрудников школы продолжат измерять температуру, используя при этом бесконтактные термометры», — рассказали в департаменте в ответе на запрос редакции.

Если у кого-то из сотрудников или учащихся наблюдаться повышенная температура или симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи, пояснили в пресс-службе.