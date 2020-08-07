Пенза, , 09:12 — REGNUM Заявления на получение субсидии для приобретения дезинфицирующих средств и возобновления деятельности подали 2235 индивидуальных предпринимателей и организаций Пензенской области. Из них помощь уже получили 2218 предприятий на общую сумму 78,1 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего на данный вид поддержки от государства в регионе претендуют 3649 представителей бизнеса на сумму порядка 108,5 млн рублей. Получатели субсидий должны быть включены в реестры организаций, работающих в пострадавших от пандемии отраслях. При этом представители бизнеса не должны находиться в процедуре банкротства и ликвидации, а также иметь задолженность по налоговым и страховым взносам перед бюджетом.

Субсидии предоставляются следующим организациям:

— индивидуальные предприниматели получают по 6,5 тыс. рублей на каждого работника (по информации за май 2020 г.) и 15 тыс. рублей на самого ИП;

— ИП без работников получают только 15 тыс. рублей на самого предпринимателя;

— организациям выделяется фиксированная сумму в 15 тыс. рублей, а также по 6,5 тыс. рублей на каждого работника.

Прием заявлений на субсидию ведется до 15 августа текущего года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии более 11 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего бизнеса могут претендовать на получение субсидий для проведения профилактических мероприятий по новой коронавирусной инфекции и приобретения средств дезинфекции. Из федерального бюджета на эти цели направят около 380 млн рублей.

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