Стокгольм, , 14:00 — REGNUM 17 августа на столе у министра образования Швеции Анны Экстрём появился доклад правительственного эксперта Йоргена Толина из Университета Гётеборга. Согласно предложению Толина, система оценивания учеников нуждается в кардинальном пересмотре. Со своей стороны, министр Экстрём с проектом реформы согласилась, назвав систему выставления оценок «карательной». Об этом 17 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в настоящее время в Швеции, как правило, ученики получают не единую оценку по отдельному предмету, а оценку за отдельные курсы в рамках данного предмета. Толин считает, что с такой практикой необходимо расставаться и вводить единую оценку.

Другой новацией станет появления оценки «D» вместо привычной неудовлетворительной «E». По замыслу Толина это избавит учеников от необходимости пересдавать предмет.

«Сегодняшняя система оценок многими воспринимается как карательная. Она приводит к фрагментированному обучению», — заявила Экстрём.