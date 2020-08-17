Ханты-Мансийск, , 11:39 — REGNUM Все лесные пожары, бушевавшие в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), по состоянию на 17 августа потушены. Об этом 17 августа сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

«По состоянию на 09:00, 17 августа, на территории автономного округа действующих лесных пожаров нет», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в период с 10 по 17 августа на территории ХМАО сотрудниками базы авиационной и наземной охраны лесов было ликвидировано 36 пожаров в лесу на общей площади 1 658,47 га.

При этом указывается, что 17 августа Ханты-Мансийским центром по гидрометеорологии прогнозируются 1−2 классы пожарной опасности.

Кроме этого, сообщается, что 95% возникших в регионе лесных пожаров произошло из-за сухих гроз, остальные по причине нарушения гражданами правил противопожарной безопасности в лесу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что пожарные и сотрудники лесной охраны в Томской области за минувшие выходные ликвидировали четыре лесных пожара в Каргасокском и Верхнетекетском районах.