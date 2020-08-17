Верхнетекетский район, Томская область, , 09:49 — REGNUM Пожарные и сотрудники лесной охраны в Томской области за минувшие выходные ликвидировали четыре лесных пожара в Каргасокском и Верхнетекетском районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общая площадь возгораний составила 524 га.

По ситуации на утро 17 августа в регионе действует один пожар в Александровском районе на площади 1,4 тыс. га.

«В его тушении задействованы 31 сотрудник авиапожарной службы, пять человек из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» и 75 специалистов из управления МЧС России по Томской области», — отметили в правительстве.

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