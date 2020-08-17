Анталья, Турция, , 10:37 — REGNUM О своем заражении коронавирусной инфекцией сообщил мэр крупного курортного города Турции Антальи Мухиттин Бёджек. Он написал об этом 17 августа на своей странице в соцсети Twitter.

«Сегодняшний мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас я в порядке, в хорошем настроении. Я изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи», — говорится в сообщении мэра Антальи.

Также Бёджек обратился ко всем с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, такие как гигиена, использование защитных масок и соблюдение безопасной дистанции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа в Турции было выявлено 1192 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 249 309.