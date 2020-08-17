Благовещенск, , 10:25 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках своей рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Амурскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Правительство продлит допвыплаты медикам за борьбу с коронавирусом

В Приамурье Мишустин проведёт заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Здесь же будут подняты вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

Планируется, что глава российского правительства примет участие в открытии нового предприятия в Амурской области, проверит реализацию льготных программ — «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». В правительстве региона уточнили, что состоится встреча Мишустина с губернатором Приамурья Василием Орловым.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин в эти дни работает на Дальнем Востоке. Он уже посетил Камчатку, Колыму и Чукотку.

Правительство РФ инициирует продолжение стимулирующей политики в отношении медиков, работающих с коронавирусными пациентами. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Магадан премьер-министр Михаил Мишустин в областном онкологическом диспансере.