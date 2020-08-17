Сухум, , 09:43 — REGNUM Минздрав Абхазии призывает волонтеров прийти на помощь медикам в Гудаутском ковидном госпитале. Сообщение 16 августа было распространено пресс-службой ведомства.

«За все время работы госпиталя чаще слышны критика, упреки и обвинения. Помощь медицинским работникам мало кто предлагал. А она реально нужна», — говорится в обращении от минздрава.

В ведомстве сообщили, что не хватает санитаров. Тем, кто хочет помочь медикам, нужно обращаться по телефону +7 940 927 14 27.

Напомним, в Абхазии с конца июля наблюдается вспышка распространения коронавируса. Для помощи медикам в республику приехала бригада врачей из России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии за сутки выявили семь новых носителей коронавируса