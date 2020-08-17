Архангельск, , 08:44 — REGNUM Свое участие в автопробеге, который проводится в качестве поддержки народной инициативы присвоения Северодвинску звания «Город Трудовой Доблести», примет врио главы Архангельской области Александр Цыбульский. Об этом 17 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Уточняется, что врио главы региона встретит автоколонну в Архангельске, откуда вместе с ней за рулём автомобиля направится в Северодвинск, который является вторым по величине городом в области (находится на расстоянии в 40 км от Архангельска).

Затем на главной площади Северодвинска состоится торжественная встреча участников автопробега и подведение его итогов.

Отмечается, что участвующие в автопробеге 15 автомобилей и колонна присоединившихся к ним мотоциклистов в ходе пробега уже преодолели расстояние в 2500 км. За это время они посетили 13 городов и населенных пунктов Архангельской области, собрав около 10 тыс. подписей в поддержку своей инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, что он не будет принимать участие в предвыборных дебатах.