Архангельск, , 07:57 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области не будет принимать участие в предвыборных дебатах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С понедельника на телевидении и радио начинаются дебаты кандидатов в губернаторы. К сожалению, ежедневно принимать в них участие, в виду объективных причин, у меня не получится […] со следующей недели начнутся визиты в Архангельскую область руководителей федерального уровня. После разговора с Владимиром Владимировичем даны конкретные поручения, которые нужно отрабатывать совместно с Правительством РФ. Как вы понимаете, большинство из них касается решения наших острых проблем, в частности строительства новых домов для переселенцев из аварийного жилья. Здесь речь идет о безопасности граждан и промедление в этом вопросе — недопустимо! В связи с чем, приношу свои извинения за вынужденное отсутствие на дебатах. Всем кандидатам в губернаторы желаю успехов!», — написал Цыбульский.

Напомним, выборы губернатора Архангельской области состоятся 1 сентября. На пост главы региона претендуют шесть человек.