Новосибирск, , 08:24 — REGNUM Родители одной из новосибирских школ сообщили, что руководство образовательного учреждения просит их оснастить классы дезинфектантами и бесконтактными термометрами.

«К началу учебного года администрация школы обращается с просьбой к родителям об оснащении учебных кабинетов рециркуляторами, дозаторами для дезинфицирующих средств и самих этих средств, бесконтактных термометров. Видимо, 1 сентября всё-таки будет», — рассказала «Тайге.инфо» мать одного из учащихся школы.

По её оценке, это примерно 1000 рублей с родителей одного ученика.

По данным СМИ, речь идёт об одной из школ Центрального округа Новосибирска.