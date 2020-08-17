Новосибирск, , 08:07 — REGNUM В Новосибирской области возобновляются диспансеризация и оказание плановой медицинской помощи. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания сегодня, 17 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Положительная динамика, которая продолжается последние несколько недель позволила нам получить коэффициент распространения 0,8, и на той неделе, в пятницу мы официально от Роспотребнадзора получили разрешение на переход на второй уровень снятия ограничительным мер, что позволяет здравоохранению с этой недели начать оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации. Сегодня мы подписываем приказ о возобновлении деятельности», — сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

К работе в плановом режиме приступает кардиологический диспансер, госпиталь ветеранов войн №2, на следующем этапе — вторая больница скорой помощи, третий корпус горбольницы.