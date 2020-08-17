Канберра, , 07:12 — REGNUM Рекордное количество летальных исходов среди пациентов, заболевших COVID-19, зафиксировали за минувшие сутки медики Австралии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявлено 289 новых случаев заражения коронавирусом. Число умерших среди пациентов с заболеванием COVID-19 составило за сутки 25 человек.

Всего на сегодняшний день в Австралии зарегистрировано 23 576 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 080 человек. В больницах остаются 680 пациентов, из них 47 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Общее количество летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 составило 421.

В стране было проведено 5,3 млн тестов на SARS-CoV-2. Самая сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в штате Виктория, где выявлено 17 047 случаев заражения коронавирусом, что составляет 70% от общего числа. В регионе объявлен карантин до 13 сентября, соблюдается комендантский час, масочный режим и ряд других жёстких ограничений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пресечении сотрудниками полиции в Мельбурне протестной акции против ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

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