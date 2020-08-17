Хабаровск, , 07:08 — REGNUM Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова за 2019 год задекларировала доход в сумме 5,442 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе сведений, опубликованных на сайте СФ РФ.

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Супруг сенатора за 2019 год заработал чуть более 614 тыс. рублей. В собственности Грешняковых нет ни транспорта, ни недвижимости. В пользовании у них две квартиры площадью 102 и 126 квадратных метров, а также три земельных участка для размещения дома и ведения сельского хозяйства.

Грешнякова стала сенатором Хабаровского края после избрания Сергея Фургала губернатором региона в сентябре 2018 года. За 2018 год она задекларировала доход в сумме 1,591 млн рублей, её супруг — 554 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Курганской области в Совете Федераций России Сергей Лисовский задекларировал в 2019 году году в 14 раз меньшую сумму, чем годом ранее.