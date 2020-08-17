Владивосток, , 04:17 — REGNUM В Приморье появятся новые водоводы и станция водоочистки благодаря нацпроекту «Экология». Модернизация коммунальной инфраструктуры по краевой и федеральной программам уже улучшили водоснабжение и водоотведение в десятках населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Уже началась прокладка водопровода в селе Хороль. Предстоит уложить почти пять км современных долговечных труб диаметром 200 мм.

В селе Камень-Рыболов Ханкайского района строится станция водоочистки и прокладываются новые сети, в том числе, ЛЭП и монтируется мини-котельная.

По нацпроекту «Экология» заменены километры трубопроводов, построены новые станции водоочистки и насосные, заменено другое оборудование.

Большой объём работ ведётся в Арсеньеве, Зарубино, Славянке. Параллельно проектируются ещё нескольких крупных объектов, ремонт и строительство которых начнётся в последующие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках госпрограммы «Обеспечение жильём и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014−2024 годы» в населённых пунктах региона ведутся работы по ремонту водонапорных башен. В планах на 2020 год отремонтировать 50 и построить три водонапорные башни.