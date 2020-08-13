Пенза, , 17:11 — REGNUM В рамках госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014−2024 годы» в населенных пунктах региона ведутся работы по ремонту водонапорных башен. В планах на 2020 год отремонтировать 50 и построить три водонапорные башни, сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящее время ремонт завершили уже на 27 объектах. Всего по программе в текущем году запланировали реконструкцию, капитальный ремонт и строительство 136 объектов водоснабжения и водоотведения. Из регионального бюджета на эти цели выделено 135 млн рублей.

Уже сейчас организован прием заявок на будущий год по аналогичным работам областным управлением ЖКХ от администраций городов и районов. Проблемы водоснабжения копились десятилетиями.

ИА REGNUM напоминает, на территории Пензенской области впервые начаты работы по поиску альтернативных источников водоснабжения городов Пензы и Заречного. Для геологического изучения будет использоваться площадь в 1962 кв. км, которая расположена в Пензенской области в радиусе 25 км от города Пензы и включает в себя городской округ города Пензы, Заречный, Бессоновский, Мокшанский, Пензенский, Колышлейский, Лунинский, Шемышейский районы.

Читайте также: В Пензенской области ведут поиск альтернативных источников водоснабжения