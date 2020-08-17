Ростов-на-Дону, , 00:25 — REGNUM Новые вспышки коронавирусной инфекции не исключены осенью и зимой. Такой прогноз дал заведующий кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета, профессор Юрий Амбалов.

«Мы все ждём вакцину, потому что она может увеличить процент защищённых людей, лишь бы антитела вырабатывались полезные. Пока вакцинировать не начали, единственный вариант — разобщить людей, в противном случае нас ждут волны. Они могут быть и в сентябре, и в октябре, и в январе», — цитирует учёного портал rostovgazeta.ru.

ИА REGNUM напоминает, что об угрозе второй волны коронавируса ранее заявляли и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, И главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. По их словам, пока неизвестно, насколько опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа.

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